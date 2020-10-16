Глава Екатеринбурга попросил депутатов пересмотреть ПЗЗМ

Ранее Гордума отклонила новую редакцию Правил землепользования и застройки города, чем разозлила застройщиков и предпринимателей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский обратился к депутатам Гордумы с просьбой пересмотреть изменения в Правила землепользования и застройки города (ПЗЗМ). Мэр попросил провести по этому вопросу отдельные депутатские слушания.

- Среди тем, запланированных к обсуждению, - также основные принципы формирования градостроительной политики уральской столицы, антикризисные меры в строительной сфере и ряд других вопросов, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Напомним, конфликт между застройщиками и депутатами произошел после того, как последние на заседании отклонили новую редакцию ПЗЗМ Екатеринбурга. После этого «Гильдия строителей Урала» и СОСПП написали совместное заявление, в котором сообщили, что «отзывают полномочия всех своих представителей в совещательных органах, созданных совместно с администрацией города». Однако мэрия до сих пор пытается наладить мир.