Свердловские приставы возобновляют личные приемы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главное управление ФССП по Свердловской области возобновляет личные приемы горожан, но только по предварительной записи. Напомним, Управление долгое время работало в дистанционном режиме из-за коронавируса.

- Удобное время посещения необходимо выбрать с помощью сервиса «Электронная очередь записи на личный прием», находящегося на официальном сайте УФССП, - рассказали в пресс-службе ведомства. – Запись осуществляется посредством авторизации на ЕСИА для лиц, зарегистрированных на госуслугах.

Предварительная запись осуществляется не раньше, чем за три часа и не больше, чем за 30 дней с даты обращения. Приставы просят всех посетителей соблюдать всех необходимые меры индивидуальной защиты: носить маску и перчатки, а также соблюдать соцдистанцию.