Фигурант дела экс-главы полиции Екатеринбурга поранил себя в колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фигурант дела экс-главы полиции Екатеринбурга Владимир Нечаев поранил себя в туалете колонии ИК-13. Как рассказали «Уральском меридиану» в пресс-службе ГУФСИН, травмы оказались незначительными.

- Травмы оказались незначительными – угрозы жизни и здоровью подозреваемого нет. Медицинская помощь была оказана Нечаеву в полном объёме, в госпитализации он не нуждается, - отметили в ГУФСИН.

Напомним, что Нечаев и бывший глава УМВД уральской столицы были задержаны ФСБ в Москве. До суда экс-силовики будут в СИЗО при ИК-13.

Владимир Нечаев и Игорь Трифонов были задержаны сотрудниками ФСБ в сентябре в Москве. До суда они будут в СИЗО при колонии ИК-13 в Нижнем Тагиле.