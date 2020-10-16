В Екатеринбурге уже больше 19 тысяч заболевших Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на сегодняшний день уже почти 32 тысячи заболевших коронавирусом. Только в Екатеринбурге – 19 037 подтвержденных случаев. На мегаполис приходится порядка 60% от общего числа зараженных в регионе.

На втором месте в «антирейтинге» - Нижний Тагил, в котором обнаружено 2 048 случаев, на третьем – Первоуральск (792). Также лидерами в десятке оказались Верхняя Пышма (770), Ревда (680), Каменск-Уральский и Каменский район (521), Березовский (519), Серов (447), Асбест (363) и Реж (356).

Меньше всего зараженных в Пелыме – всего 1 подтвержденный случай. Нетронутым коронавирусом оказались Таборы.