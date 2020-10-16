Банк УРАЛСИБ проводит маркетинговую акцию для болельщиков «Российской дрифт серии»

Фото: предоставлено Банком Уралсиб

Банк УРАЛСИБ проводит маркетинговую акцию для болельщиков финального 6 этапа «Российской дрифт серии» (RDS – Russian drift series), который пройдет в Сочи 17-18 октября. Банк выступает партнером данного этапа гоночной серии.

В рамках данной акции болельщикам и клиентам Банка доступны следующие возможности:

Скидка 10% на билеты на мероприятие «Российской дрифт-серии» в Сочи. Оплатите билет любой категории на сайте vdrifte.ru картой «Прибыль» или кредитной картой «Энерджинс» – получите 10% скидку автоматически.

Кэшбэк 10% 17-18 октября в официальных магазинах RDS – онлайн (rds-shop.ru) и в офлайн магазине RDS shop непосредственно на самом мероприятии, а также кэшбэк 10% на поездки дрифт-такси. Кэшбэк начисляется в рублях за покупку по карте «Прибыль» или кредитной карте »Энерджинс».

Скидка 10% на подписку на трансляций РДС ТВ. При совершении в период с 12 по 16 октября 2020 года любой покупки по карте «Прибыль» или кредитной карте »Энерджинс», по которой начисляются баллы в программе лояльности «УРАЛСИБ Бонус», на сумму от 1000 руб, держателю карты направляется email с промокодом на 10% скидку на покупку трансляций гонок.

Оформить и получить карту «Прибыль» можно в офисах банка, а также онлайн с возможностью доставки на дом, кредитную карту ЭНЕРДЖИНС можно оформить в офисах банка. Также узнать подробную информацию о карте «Прибыль» и кредитной карте «Энерджинс», оформить и получить карты можно будет непосредственно на мероприятии – в мини-офисе ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Для оформления достаточно только паспорта.

Более подробно с условиями проведения и участия в акции можно ознакомиться на сайте Банка.