Пятерых тагильчан наградили почетными званиями

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Накануне, 15 октября, в Нижнем Тагиле глава города Владислав Пинаев вручил удостоверения «Почетный ветеран города Нижний Тагил» пятерым горожанам. Из-за пандемии коронавируса мероприятия проводились на дому у каждого из награжденных.

В этом году оргкомитет рассматривал девятерых кандидатов, но депутаты Гордумы отдали голоса только за пятерых.

- Все они являются активными членами ветеранских организаций города, - заметили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. – Всего с 2001 года в Нижнем Тагиле почетное звание присвоено 147 ветеранам.