Дорожники построят путепровод, который свяжет Малый Исток с Екатеринбургом

Проект строительства моста должен быть выполнен до конца этого года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге построят новую дорогу, которая соединит улицу Реактивную в Малом Истоке непосредственно с мегаполисом – с Новокольцовским трактом. Строительство обойдется городской казне в три миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Мост будет проходить над жд путями параллельно улицам Бахчиванджи, Испытателей и Авиаторов. Проект строительства должен быть подготовлен к концу этого года. подрядчика выберут 5 ноября.