Екатеринбурженку оштрафовали за то, что она по ложной прописке записала ребенка в первый класс

Женщина должна выплатить штраф в 20 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге под суд отправили местную жительницу, которую обвиняют по статье «Использование заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего права». Дело в том, что женщина, чтобы записать своего ребенка в первый класс школы №18, предоставила ложную прописку на себя и дочь.

Ребенка зачислили, однако чуть позже ее обман вскрыли во время проверки. На женщину завели уголовное дело.

В итоге, суд назначил ей штраф в 20 тысяч рублей.

- Прокуратура в течение предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 10 дней изучит приговор на предмет наличия оснований для его обжалования или отсутствия таковых, - заметили в пресс-службе региональной прокуратуры.