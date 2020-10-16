Под Екатеринбургом ищут мужчину в камуфляжном костюме

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

В Свердловской области полицейские разыскивают 41-летнего Гарипова Алексея Мунировича. Мужчина родом из поселка Красный, что в Верхней Пышме. 11 октября он ушел из дома в неизвестном направлении и до сих пор не выходил на связь.

Приметы: рост около 170 сантиметров, худощавое телосложение, овальное лицо, темные короткие волосы и серые глаза.

В день пропажи был одет в камуфляжный костюм песочного цвета, черную толстовку с капюшоном под ним, черную кепку и черные кроссовки в сеточку.

Если вы вдруг видели где-то Алексея или знаете, где он может быть, позвоните в полицию Краснотурьинска по телефонам: 8 (34384) 6-21-79, 6-24-18.