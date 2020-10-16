Уральца отправили в тюрьму на семь лет за попытку убить своих соседей

Мужчине дали семь лет колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Артинском районе Свердловской области под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в попытке убить своих соседей. Все произошло в середине ноября прошлого года, когда мужчина распивал алкоголь вместе с одним из пострадавших. После того, как тот начал выгонять мужчину из дома, он схватил кухонный нож, повалил соседа на пол и стал бить прямо в шею.

Сосед сопротивлялся, но все равно получил ранения щеки с повреждением языка и гортани.

- В это время к ним подбежала супруга соседа и начала оттаскивать мужчину от своего мужа. Воспользовавшись моментом, тот смог вырваться и убежать из дома, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Тогда мужчина стал с ножом преследовать женщину. Она стала кричать, что вызовет полицию, и только тогда мужчина ушел.

Свою вину он не признал и утверждал на суде, что только хотел, чтобы его сосед «закрыл рот». В итоге, ему назначили семь лет колонии строгого режима.