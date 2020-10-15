В Екатеринбурге внук избил свою 103-летнюю бабушку

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства получения травмы у бабушки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сегодня днем силовики задержали мужчину, избившего свою 103-летнюю бабушку. Об инциденте сотрудникам полиции сообщил сосед пенсионерки.

- Сообщение о получении травмы пожилой женщиной поступило в отдел полиции № 5. В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту, - рассказали в в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.

Как рассказали в полиции, сейчас участковый устанавливает обстоятельства получения травмы у бабушки. По результатам проверки сотрудниками МВД будет принято соответствующее решение.