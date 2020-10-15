Сколько классов переведено на дистант в Екатеринбурге: отвечает департамент образования

Из-за коронавирусной инфекции на дистанционное обучение переведено 133 класса в 60 школах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В департаменте образования Екатеринбурга рассказали, сколько классов в школах и групп в детских садах переведено на дистанционное обучение. С начала недели их количество выросло вдвое. По данным на 15 октября из-за коронавирусной инфекции на дистанционное обучение переведено 133 класса в 60 школах и 28 групп в 22 детсадах. В связи с ОРВИ на дистанте 7 классов в пяти школах и 35 групп в 31 детском саду.

Также сегодня продлили сроки перевода на дистант для гимназии №2. Учебное заведение закрыли с 8 октября из-за высокой заболеваемости ОРВИ среди учеников. Изначально планировалось, что дети будут учиться из дома неделю. Сейчас обучение с применением дистанционных технологий продлили до 18 октября.

Из-за увеличения количества детей и педагогов, заболевающих ОРВИ лицей №135 на Химмаше перенес срок осенних каникул для своих учеников. Каникулы для школьников, обучающихся в этом учебном заведении начались с 15 октября и продлятся до 23 октября.

- Данное решение принято с целью снижения риска распространения инфекции, соблюдения санитарных требований и разобщения педагогического коллектива и учеников лицея, - отметили в департаменте образования. - Руководство школ вправе самостоятельно разрабатывать календарный учебный график своей организации, а также в случае необходимости изменять сроки начала каникул.

По данным департамента образования общего решения о переносе или продлении сроков каникул ни на уровне города, ни на уровне области не принималось.