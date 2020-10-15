В Екатеринбурге определились, как будут выглядеть новые киоски

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Глава города Александр Высокинский подписал постановление, которым утвердил требования, предъявляемые к внешнему виду киосков. В документе определены типы и виды нестационарных торговых объектов, разработаны их технические параметры и схемы. Также там прописано из каких материалов может быть сделан киоск и в каком цвете выполнен.

- Для строительства или реконструкции киосков, павильонов, торговых галерей разработаны проекты трёх типовых модулей. Например, модули сезонных объектов предприятий общественного питания могут быть оборудованы зонтами, навесами, прозрачными ограждениями и мобильным озеленением, - рассказали в мэрии.

По словам начальника отдела дизайна городской среды Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга, главного художника Дмитрия Фогеля, работа по разработке стандартов велась не один год. К прошедшему чемпионату мира по футболу 2018 года был проведён конкурс, разработаны не только технические требования, но и архитектурный облик. Уже по этой концепции было реконструировано более 200 киосков. Сейчас все новые строения будут возводиться по принятым правилам.