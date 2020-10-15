Увеличат количество насаждений и восстановят водоемы: в мэрии рассказали, что изменится в дендропарке на Первомайской

В парке укрепят прибрежные зоны водоёмов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сегодня, 15 октября руководство «Дендрологического парка-выставки» и ландшафтные дизайнеры представили депутатам городской Думы концепцию благоустройства дендрологического парка-выставки на улице Первомайской.

- Концепция проекта, разрабатываемого дендрологами, подразумевает, в частности, укрепление прибрежной зоны водоёмов и размещение ремизов - мест гнездования редких пород птиц, - рассказали в мэрии.

По словам ландшафтного дизайнера Марины Мурзиной, парк – актуальная площадка для озеленителей и дендрологов Екатеринбурга, и главной целью благоустроителей станет сохранение и преумножение всех уникальных насаждений общественного пространства, а также рекультивация существующих водоёмов парка.

Как рассказал председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин, финансирование благоустройства парка пройдёт в несколько этапов. Он отметил, что если понадобятся дополнительные средства, то депутаты будут просить об их выделении в процессе формирования бюджета.

Напомним, в начале 2020 года Администрация города Екатеринбурга подвела итоги рейтингового голосования по отбору общественной территории, подлежащей первоочередному включению в программу «Формирование современной городской среды». Победителем был признан дендрологический парк-выставка на улице Первомайской. За него проголосовали 78 % горожан. Реконструкция парка пройдёт в 2021 году.