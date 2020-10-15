В Екатеринбурге музыкальную школу №1 перевели на дистант из-за коронавируса

Сейчас дети, обучающиеся в музыкальной школе № 1, получают знания из дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге музыкальную школу № 1 имени Фролова на Малышева, 98 перевели на дистанционное обучение. Отменить уроки пришлось из-за коронавируса. Информацию об этом подтвердили в региональном оперштабе. Данные о том, что именно заболел COVID-19 – дети или преподаватели и количество заболевших не распространяют.

- Пациентов и предполагаемых пациентов мы не обсуждаем публично, - рассказали в оперштабе.

Сегодня в Свердловской области зарегистрировано 213 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 144 - в Екатеринбурге. За все время в регионе коронавирус подтвердился у 31 974 человек.