Ургант пошутил над магазином в Нижнем Тагиле, где всем покупателям выдавали одну маску «напрокат»

Роспотребнадзор проверял магазин, в котором выдавали маски "напрокат" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иван Ургант пошутил над ситуацией, возникшей в «Пятерочке» в Нижнем Тагиле, где якобы продавец выдал покупателю одноразовую медицинскую маску, а затем на выходе попросил вернуть. Ведущий при этом попросил «огульно не обвинять сотрудников магазина». Шутка прозвучала в последнем выпуске «Вечернего Урганта».

- Там, в конце концов, люди тоже неглупые работают. Они же видят, что человек не болеет. В Нижнем Тагиле как? Если человек сам вышел из магазина, значит, он здоров. А если человек взял 3 картонные коробки вина, 5 пачек презервативов, киндер-сюрприз для её сына от первого брака, то сразу видно он заботиться об окружающих. Чё ему по улице в маски ходить - людей пугать, - сказал Иван Ургант.

Напомним, информация об этом случае оперативно была передана сотрудникам Роспотребнадзора, которые выехали в магазин с проверкой. Однако ничего подобного не нашли. Но, при этом, обнаружили другие нарушения.

- Дезинфекция проводилась просроченным средством, отсутствует пятидневный запас масок для сотрудников, журнал термометрии ведется не в полном объеме, не всеми сотрудниками обеспечено правильное ношение масок, отсутствует прибор для обеззараживания воздуха, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В итоге, за эти нарушения на юридическое лицо был составлен административный протокол. Магазину теперь грозит крупный штраф.