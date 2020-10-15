Начался прием заявок на участие в Российском фестивале интернет-контента и кино «Герои большой страны»

Фестиваль «Герои большой страны» проводится впервые

Фестиваль «Герои большой страны» проводится впервые и включает в себя основной, профессиональный и сценарный конкурс. Фестиваль призван поддержать производство а также распространение игровых фильмов, сериалов, документальных и интернет-проектов, раскрывающих многогранную тему героизма. Участники должны будут раскрыть тему героизма или создать образ современного героя, на который может равняться молодежь.

Профессиональный конкурс проводится по следующим номинациям: «Сценарий», «Режиссура», «Операторская работа», «Актерская работа» а также в трех жанровых номинациях: “Лучший игровой фильм или сериал”, “Лучший документальный фильм”, “Лучшая ТВ-программа или интернет-проект”. В сценарном конкурсе «Богатыри» могут принять участие проекты будущих детских фильмов и анимации для детской и семейной аудитории в рамках тематики фестиваля. Конкурс представляет собой питчинг проектов.

Шорт-лист будет объявлен на сайте фестиваля не позднее 1 декабря 2020 года. Его формирует экспертное жюри. Показы самых интересных работ, питчинг анимационных проектов, лекции и мастер-классы от спикеров пройдут с 9 по 12 декабря 2020 года в Екатеринбурге.

Подать заявку на участие и подробнее узнать условия конкурса можно на сайте: https://heroesfestival.ru фестиваль-герои.рф

Участие в конкурсе - бесплатное. Заявки принимаются до 15 ноября этого года, а церемония награждения пройдет 12 декабря в Екатеринбурге.