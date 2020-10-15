На Урале во дворе своего дома жильцы нашли мину

Фото: пресс-служба региональной Росгвардии

Минувшим днем, 14 октября, в дежурную часть Управления Росгвардии по Свердловской области поступил тревожный звонок из Тугулыма. Звонившие сообщили, что во время стройки у себя дома местный житель обнаружил очень подозрительный предмет, похожий на военный снаряд.

На место тут же выехала группа разминирования ОМОН Росгвардии с минно-розыскной собакой.

- Прибывшие на место специалисты Росгвардии обследовали предмет и установили, что это 50-миллиметровая минометная мина времен Великой Отечественной войны без взрывателя со следами глубокой коррозии, - рассказали в пресс-службе региональной Рогвардии. – Опасности для жизни и здоровья она не представляет.

Мину забрали и передали сотрудникам полиции для дальнейшей экспертизы.