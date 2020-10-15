Хотел привлечь к себе внимание: уральца, который «заминировал» машину, отправили под суд

Фото: Валерий Горелых

В Серове, что в Свердловской области, под суд отправили местного жителя, которого обвиняют по статье «Хулиганство». В августе этого года мужчина выпил и решил «подшутить» над автомобилистом, положив ему на капот гранату.

Сообщение полицейские получили от экстренных служб. Они вместе с сотрудниками Росгвардии тут же выехали на место и оцепили прилегающую территорию. Следственно-оперативная группа опросила звонившего, который рассказал, что остановился на светофоре, как вдруг к машине подошел молодой человек, положил ему на капот гранату и скрылся.

Водитель плавно съехал с оживленной улицы и припарковался в безлюдном месте, после чего позвонил в ЕДДС. Оказалось, что предмет, на самом деле, не является боеприпасом, хотя внешне очень был похож.

- К поиску правонарушителя были подключены дежурные наряды полиции и сотрудники уголовного розыска. В результате по примета подозреваемый был задержан на Сортировке. Им оказался местный 32-летний житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за грабеж, умышленное повреждение чужого имущества, незаконное проникновение в жилище, угрозу убийством и мошенничество, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

За день до своей выходки он вышел из тюрьмы. Оказалось, что в тот момент он был пьян. Он сказал, что гранату ему дал знакомый, так он хотел привлечь к себе внимание. Сейчас уголовное дело направили в суд. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.