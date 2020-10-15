Порывы ветра до 21 м/сек: на Среднем Урале объявили штормовое предупреждение

Спасатели МЧС напомнили о правилах безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра, 16 октября, по данным синоптиков в Свердловской области ожидаются сильные ветра с порывами до 21 м/сек. В связи с этим спасатели МЧС объявили штормовое предупреждение и напомнили о правилах безопасности.

Находясь дома, закройте все окна и двери. Соблюдайте меры пожарной безопасности, по возможности отключите электроприборы.

На улице держитесь как можно дальше от легких построек, мостов, эстакад, ЛЭП, деревьев и промышленных объектов. Опасность также могут представлять кровля и стекла, сорванные ветром.

Во время сильного ветра прекратите все работы на открытом воздухе и на высоте.

Водителям во время непогоды нужно быть максимально внимательными и не парковать машины рядом с деревьями и рекламными щитами.

Если вдруг произошло ЧП, сразу же звоните спасателям по телефонам: 101 или 112.