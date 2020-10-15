В Екатеринбурге будут судить наркосбытчиков

Теперь им грозит до 20 лет тюрьмы, либо пожизненный срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге под суд отправили банду местных жителей, которых обвиняют в сбыте наркотиков в особо крупном размере. «Работали» они через Интернет, избегая личных встреч. В группу входили операторы, мелкие и оптовые курьеры.

- Созданная структура организованной преступной группы с разработанными мерами конспирации и высокой степенью организации, отлаженным механизмом совершения преступлений и общей схемой преступной деятельности позволяла осуществлять незаконный сбыт в Екатеринбурге, что гарантировало получение стабильно высокой прибыли, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Однако в мае этого года полицейские сумели задержать двух участников банды. В руки силовиков попали 27-летний курьер и 24-летняя девушка, получившая от него наркотики для розничной продажи. Общий вес запрещенных веществ составил 263 граммов. На них завели уголовные дела.

Сейчас полицейские ищут остальных участников банды. Максимальное наказание, которое теперь им грозит, - срок от 15 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы. Уголовные дела на двух пойманных наркосбытчиков передали в Кировский районный суд.