Отцом «девочки из шкафа» заинтересовался Следственный комитет

Супруги поженились в 2010-м году. Фото: страница Юлии Зыковой в "Одноклассниках"

Отец полугодовалой Полины, которая собственная мать полгода держала в шкафу и морила голодом, рассказал, что им заинтересовался Следственный комитет. Его допрашивали следователи.

- Я уже все рассказал в Следственном комитете, - лаконично ответил мужчина корреспонденту «КП-Екатеринбург».

Недавно Андрей Зыков стал героем программы «На самом деле», которая вышла на Первом канале. Тогда он оказался более словоохотливым. Андрей Зыков рассказал, что знал о существовании дочери, которую ее мать пыталась от всех скрыть.

- Последний раз видел ее в августе. Была в хорошем состоянии. А потом происходящее вылилось в Интернет, - говорил Андрей Зыков во время шоу.

Напомним, что Полину в тяжелом состоянии доставили на вертолете в ОДКБ № 1 Екатеринбурга. У девочки диагностировали дистрофию третьей степени. Но сейчас здоровью малышки ничего не угрожает, она активно набирает вес и даже начала играть.

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