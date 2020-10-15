Среди соискателей работы из Свердловской области, которые работают по найму, 17% сообщили, что уровень их зарплаты с начала года увеличился, у 47% он остался неизменным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Треть свердловчан стали получать меньше, чем в начале года. К такому выводу пришли эксперты hh.ru.

Среди тех соискателей из Свердловской области, кто в данный момент работает по найму, 17% сообщили, что уровень их зарплаты с начала года увеличился, 47% - что остался неизменным. Еще 33% пожаловались, что зарплата по сравнению с началом текущего года стала меньше.

Как отмечает Tagil City, в целом по стране зарплаты выросли у 18%, не изменились – у 54%, сократились – у 26%.