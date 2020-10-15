Мэрия выкупит и снесет дом напротив стадиона «Екатеринбург Арена»

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В Екатеринбурге собираются снести жилой дом, расположенный на Репина, 20. Он находится прямо напротив стадиона «Екатеринбург Арена». Дом признан аварийным, и потому подлежит уничтожению.

Согласно постановлению, опубликованному за подписью главы города Александром Высокинским, земли под домом изымут для муниципальных нужд и выкупят шесть жилых помещений.

- В случае добровольного согласия собственников изымаемых жилых помещений и земельного участка на их изъятие заключить с такими собственниками соглашения и направить их в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области для проведения госрегистрации права собственности МО «город Екатеринбург» на жилые помещения и земельный участок, - сообщается в официальной документации.