В Екатеринбурге 18-летний парень без прав угнал «Газель» и сбил подростка

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Вечером 12 октября в Екатеринбурге, в районе улицы Чкалова, произошло серьезное ДТП, в котором пострадал 14-летний подросток. Неизвестный водитель на «Газели» сбил школьника, когда тот переходил дорогу на зеленый свет. В итоге, мальчика госпитализировали в больницу с переломом стопы. А водитель-виновник с места аварии уехал.

Но его быстро нашли – с помощью камер видеонаблюдения и рассказа очевидца. Водителем оказался 18-летний парень, нигде не работающий и не имеющий прав.

- С его слов, «Газель» принадлежит родственнику. Машину он взял без спроса, чтобы поехать к другу, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – Гражданин пояснил, что покинул место ДТП, потому что испугался.

Оказалось, что ранее парень уже три раза привлекался к административной ответственности за езду без прав. В итоге, накануне, 14 октября, его решением суда отправили под арест на 10 суток. Сейчас проводится дознание.