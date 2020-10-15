В Екатеринбурге вновь закрывают парковку на площади 1905 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на автомобильной парковке напротив здания городской администрации в выходные снова нельзя будет парковаться. Дело в том, что площадь 1905 года закрывают для проведения еженедельной ярмарки.

Парковку перекроют с 00:00 17 октября до 19:00 18 октября.

- Тем не менее, организаторы обещают наличие парковочных мест для граждан, приезжающих в центр на автомобилях, на примыкающих к площади улицах, - заметили в администрации Екатеринбурга.

Всех участников ярмарки просят пользоваться СИЗами и соблюдать соцдистанцию. Мероприятие пройдет в выходные с 9:00 до 17:00.