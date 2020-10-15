Единственный в Екатеринбурге хоспис снова отдают ковидным пациентам

Как COVID-госпиталь хоспис будет работать до тех пор, пока в этом будет необходимость Фото: Алексей БУЛАТОВ

Единственный в Екатеринбурге работающий хоспис на Челюскинцев, 5 вновь отдают пациентам с коронавирусом. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в региональном оперштабе, отметив, что ковидный госпиталь будет действовать «до того момента, как необходимости в этом не станет».

- Паллиативное отделение городской больницы №2 включено в перечень медорганизаций, подлежащих перепрофилированию для работы с COVID-19, пневмониями и ОРВИ. Отделение уже работало в таком режиме, готовность к принятию таких пациентов здесь высока: имеется и оборудование, в том числе кислородное, и медицинский персонал, - рассказали в оперштабе.

Пациенты, которые сейчас находятся в хосписе, будут перенаправлены в другие больницы «с обеспечением максимальной безопасности и комфорта для них и их родственников».