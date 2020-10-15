Свердловской железной дороге исполнилось 142 года

Управление СвЖД Фото: Руслан Казаков

Днем рождения Свердловской железной дороги считается 14 октября (1 октября по старому стилю) 1878 года. В этот день было открыто регулярное движение поездов на участке Пермь – Камасино (сейчас станция Чусовская) – Нижний Тагил – Екатеринбург. Уральская Горнозаводская дорога стала первой магистралью, построенной русскими инженерами и строителями на местности с горным рельефом. Дорога имела огромное значение для освоения Сибири и Дальнего Востока, для экономики и обороны страны.

Свердловская магистраль является единственной на сети дважды орденоносной. В 1971 году коллектив дороги был награжден орденом Ленина – высшим знаком трудового отличия СССР. А накануне своего 100-летия, 10 октября 1978 года, Свердловская железная дорога получила вторую по значимости высшую награду СССР, орден Октябрьской Революции.

На протяжении всей своей истории магистраль является точкой опоры и драйвером роста для экономики регионов. Она обеспечивает транспортно-экономические связи индустриальных районов Урала и Западной Сибири с центральными, восточными и западными регионами России и зарубежными странами.

СвЖД (филиал ОАО «РЖД») по основным показателям входит в первую тройку крупнейших магистралей страны, по объемам погрузки занимает 2 место. За девять месяцев 2020 года на дороге погружено 106,4 млн тонн, в том числе таких важнейших грузов как нефтепродукты, металлы, минеральные удобрения и строительные материалы.

За три квартала 2020 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 17,8 млн пассажиров. В этом году по программе обновления подвижного состава на СвЖД поступили 26 новых комфортабельных пассажирских вагонов, которые будут курсировать в составе пригородных поездов на территории Свердловской области. В последние годы активно используются и скоростные «Ласточки». Инновационные электропоезда курсируют из Екатеринбурга в города Свердловской области, в Тюмень и Курган, а также в Пермском крае.

Свердловская магистраль является крупнейшим потребителем продукции предприятий транспортного машиностроения и металлургии Уральского региона, что задает вектор развитию территории и положительно влияет на развитие экономики. В 2020 году для нужд ОАО «РЖД» планируется закупить продукцию промышленных предприятий Свердловской, Тюменской областей и Пермского края на общую сумму 84,9 млрд рублей.

ОАО «РЖД» и его филиал Свердловская железная дорога входят в число крупнейших налогоплательщиков. По итогам девяти месяцев текущего года в бюджеты всех уровней и внебюджетные социальные фонды СвЖД перечислила 15,3 млрд рублей.