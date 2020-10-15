На Среднем Урале от коронавируса умерли еще семь человек

В регионе 213 новых заболевших Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки официально подтвердились еще семь смертей от коронавируса. Всего их в регионе с начала пандемии уже 672. Кроме того, в сегодняшнюю сводку попали 213 новых случаев заражения. Больше всего – в Екатеринбурге (+144).

Общее число подтвержденных в регионе заболевших – 31974.

- Состояние 190 госпитализированных оценивается как тяжелое, 168 из них находятся в реанимации, в том числе 94 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 617, - рассказали в региональном оперштабе.

Но есть и хорошие новости: за все время уральские медики сумели вылечить 23729 человек. Только за сутки из больниц выписали 196 пациентов.