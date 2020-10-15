Депутаты опровергли слухи о вспышке COVID-19 в свердловском Заксобрании

При этом заседание, намеченное на 27 октября, перенесли Фото: Алексей БУЛАТОВ

В СМИ сегодня утром, 15 октября, начала появляться информация о том, что порядка 25 депутатов Законодательного собрания Свердловской области заразились коронавирусом. И из-за этого пришлось перенести заседание, намеченное на 27 октября, на 17 ноября.

«Комсомолка» обратилась к нескольким депутатам ЗакСо, чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию.

- Это вранье. Заболел всего один человек, коллега, и один человек из обслуживающего аппарата. В связи с этим всех, кто контактировали с ними, перевел на удаленку для того, чтобы через шесть дней взять у них анализы, которые подтвердят или опровергнут COVID-19, - рассказал депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер. – Никакой вспышки нет.

Кроме того, в разговоре с «Комсомолкой» депутат Заксобрания Андрей Гориславцев также опроверг информацию.

Вместе с тем, заседание действительно было перенесено, но по другой причине. По словам Вегнера, в повестке на 27 октября не так много вопросов, поэтому его можно было отложить:

- Там всего 20 вопросов в повестке дня, поэтому решили перенести. А в эти дни у нас тяжелый период, связанный с подготовкой бюджета на следующий год.