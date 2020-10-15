Пассажиропоток Кольцово из-за COVID-19 снизился вполовину

За девять месяцев аэропорт обслужил всего 2,7 миллионов пассажиров - это на 48% меньше, чем в прошлом году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аэропорт Кольцово подвел итоги работы за первые девять месяцев – с января по сентябрь. Пандемия коронавируса сильно отразилась на пассажиропотоке – как на внутрироссийских, так и на международных направлениях.

За девять месяцев аэропорт обслужил 2,7 миллионов пассажиров – это на 45,8% ниже, чем в прошлом году. При этом, в основном, все пользовались внутренними направлениями – 2,4 миллиона пассажиров.

- Характерной особенностью этого года является появление в расписании аэропорта новых российских маршрутов (Урай, Череповец, Волгоград), а также увеличение числа рейсов в туристически привлекательные города нашей страны: Горно-Алтайск и Калининград, - рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Чаще всего по внутрироссийским направлениям уральцы летали в Ростов-на-Дону, а также в Калининград, Казань и Анапу.

- Закрытие международного авиасообщения из Екатеринбурга привело к существенному спаду пассажиропотока на международных авиалиниях – по итогам 9 месяцев он достиг -81% к аналогичному периоду прошлого года, - добавили в Кольцово.