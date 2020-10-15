Площадь пожара 100 «квадратов»: под Екатеринбургом вспыхнул жилой дом

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Поздним вечером 14 октября под Екатеринбургом, в Верхней Пышме, произошел серьезный пожар. Диспетчеры МЧС получили вызов в 20:49 о том, что в поселке Кедровое загорелся деревянный жилой дом.

- На площади 100 квадратных метров сгорели: деревянные надворные постройки, повреждены кровля, наружная стена частного жилого дома, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

С огнем удалось справиться спустя 40 минут. Разбирать сгоревшие конструкции спасатели закончили ближе к полуночи. По данным МЧС, в огне никто не пострадал.

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