Показываем, как будет выглядеть Центр гимнастики в Екатеринбурге, который строят к Универсиаде-2023

Фото: Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области

Проект Центра художественной и эстетической гимнастики в Екатеринбурге получил положительное заключение госэкспертизы. Напомним, здание строят к Универсиаде, которая пройдет в столице Урала в 2023 году. Оно будет располагаться в Солнечном, общая площадь составит 22938 «квадратов», вместимость – 2000 зрителей.

- На арене Центра может размещаться одновременно три ковра, в разминочном зале – два ковра, а в тренировочном – четыре, - рассказали в «Центре развития социально-культурных инициатив».

Фото: Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области

Кроме того, в здании предусмотрены два хореографических и один тренажерный залы, зона для СМИ и организации трансляций. Во всех помещениях будет лучшее оборудование.

Как отметили в «Центре развития социально-культурных инициатив», главных вход будет выполнен «как большой портал пластичной формы». Проект здания соответствует всем требованиям, которые нужны для проведения Универсиады.