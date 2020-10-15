В выходные в Екатеринбурге ожидается мокрый снег с дождем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под конец рабочей недели погода в Екатеринбурге начнет портиться – уже в выходные ожидается мокрый снег с дождем. Рассказываем подробнее, какие температуры пообещали синоптики из Уралгидрометцентра.

В четверг, 15 октября, еще сохранится тепло. Будет облачно с прояснениями и без осадков. Столбики термометров поднимутся до +14. Ветер неустойчивый слабый.

В пятницу, 16 октября, будет облачно с прояснениями и без осадков. Температура воздуха составит +12…+14. Ветер юго-западный 5-10 м/сек с порывами до 15 м/сек.

В субботу, 17 октября, будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь с мокрым снегом. Похолодает до +7…+9. Ветер западный 5-10 м/сек с порывами до 15 м/сек.

В воскресенье, 18 октября, будет еще холоднее – днем до +4. Тем не менее, осадков не ожидается. Ветер западный 4-9 м/сек.