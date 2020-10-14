«Группа ЛСР» досрочно сдала новый малоэтажный дом в Екатеринбурге

Фото: «Группа ЛСР»

«Группа ЛСР» на Урале известна тем, что все новостройки сдает точно в срок. Правда, в этот раз компания ввела новый дом в «Мичуринском» на три месяца раньше. И это далеко не первый случай досрочной сдачи домов «Группой ЛСР» в уральской столице.

Рекорд компании — строительство первого 192-квартирного дома жилого квартала «Флагман» на ВИЗе, который был сдан на 28 месяцев раньше срока. 25-этажный дом возвели всего за 16 месяцев. Строить ударными темпами «Флагман» стало уже традицией: секцию АБВГД третьего дома на 347 квартир собрали менее чем за 2 года и ввели раньше на 20 месяцев. Паркинг во «Флагмане» построен за 18 месяцев и сдан раньше на 27.

В «Рассветном» на ЖБИ пятый 26-этажный дом на 664 квартиры возведен за 20 месяцев и введен в эксплуатацию раньше на восемь с половиной месяцев. Повезло и дольщикам «Хрустальных ключей» в Компрессорном: 18-этажный дом 4Б на 215 квартир возведен за 7 месяцев и сдан раньше на полгода.

На текущий момент у «Группы ЛСР» в Екатеринбурге в стройке находятся более 194 тысячи кв. метров жилья. Это новостройки в жилых комплексах «Хрустальные ключи» в Компрессорном, «Мичуринский» на Широкой речке, «Меридиан» в Академическом, «Флагман» на ВИЗе, «Цветной бульвар» в Пионерском, «Рассветный» на ЖБИ.

Столь высоких темпов строительства компании удается достигать благодаря индустриальной технологии домостроения. Изделия для будущих новостроек производятся на заводе ЖБИ в Екатеринбурге, входящем в «Группу ЛСР», и уже полностью готовыми к монтажу доставляются на строительные площадки. Это позволяет быстро и — что самое важное— качественно возводить новые дома.