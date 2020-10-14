В Екатеринбурге вернут троллейбус, который отменяли из-за строительства трамвайной линии

Троллейбус ездит с Уралмаша на Эльмаш Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге возобновляют движение троллейбуса, который отменяли из-за строительства трамвайной линии в Верхнюю Пышму. На нём горожане смогут добраться с Уралмаша на Эльмаш.

- С 15.10.2020 возобновляется движение троллейбусного маршрута № 13 (ст. Коммунистическая - ст. Таганская), - рассказали в ЕМУП «Гортранс».

Напомним, троллейбусный маршрут №13 был закрыт с 14 мая из-за реконструкции улично-дорожной сети на перекрестке Фрезеровщиков и Старых Большевиков и строительства трамвайной линии в Верхнюю Пышму.