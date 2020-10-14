ЕВРАЗ КГОК завершил первый этап технического перевооружения хвостохранилища

Новая подстанция Фото: предоставлено ЕВРАЗ КГОК

На ЕВРАЗ КГОК завершен первый этап технического перевооружения системы складирования отходов обогащения. В рамках проекта увеличена мощность системы гидротранспорта, внедрена система автоматизированного управления оборудованием, изменен способ укладки пульпы. Эксплуатация хвостохранилища стала более безопасной и эффективной.

Реализация инвестиционного проекта началась в 2016 году. Инвестиции в первый этап составили около 1,7 млрд рублей.

«Сейчас мы готовим проект строительства нового отсека хвостохранилища с применением принципиально новой технологии сгущения и укладки песков, - отметил Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов. - Это позволит значительно снизить нагрузку на окружающую среду и исключить риск аварий».

В ходе работ была построена дополнительная подстанция №18, приобретены бульдозеры, насосные агрегаты. Модернизированы действующие подстанции и пульпонасосные станции. Установлено специальное оборудование, позволяющее в автоматическом режиме управлять 31 насосным агрегатом Warman, которые задействованы в технологическом процессе. Новые цифровые технологии позволили обеспечить бесперебойную и оптимальную работу, централизованный сбор и хранение информации. У системы простой и понятный интерфейс, что делает удаленный контроль и мониторинг доступным для сотрудников.

При реализации проекта частично применены толстостенные трубы толщиной 22 мм с внутренним покрытием из полиуретана, продлевающим срок их службы. Изменен способ укладки пульпы. Сейчас она подается на хвостохранилище по цепочке, состоящей из 4 мощных насосов, и укладывается через боковые распределительные выпуски, расположение которых можно изменять в зависимости от производственной ситуации. Новая технология позволяет более стабильно и равномерно намывать песок на пляжную зону.

Благодаря модернизации оборудования и изменению схемы транспортировки и укладки пульпы ЕВРАЗ КГОК минимизирует прогнозируемые затраты на электроэнергию, на использование оборотной воды, также увеличится межремонтный период технологического оборудования и пульповодов.