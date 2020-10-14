В Екатеринбурге из-за коронавируса пересмотрят график работы транспорта и начала занятий в вузах

Губернатор поручил увеличить количество единиц общественного транспорта в утреннее и вечернее время Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжают ежедневно фиксировать более 200 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил на своей странице в Instagram, что эпидситуация в регионе продолжает осложняться. Из-за этого глава региона принял решение об усилении контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

- Только дисциплина, только личная ответственность людей помогут переломить негативную тенденцию и остановить рост заболеваемости. В состав групп, проводящих рейды в муниципалитетах, считаю необходимым, помимо представителей правоохранительных органов, включать местную прессу, общественников, волонтеров, - написал Евгений Куйвашев.

Также губернатор напомнил о том, что рекомендовал работодателям перевести часть сотрудников на удаленный режим работы. Как считает глава региона, это кроме всего прочего, должно было сократить количество пассажиров в общественном транспорте.

- Пока этого не происходит. По крайней мере в Екатеринбурге в часы пик и трамваи, и автобусы по-прежнему забиты под завязку. О каком социальном дистанцировании здесь может идти речь? Нужно проанализировать организацию движения в Екатеринбурге с учетом противоэпидемических требований, а также мобилизовать все ресурсы, чтобы увеличить количество единиц общественного транспорта в утреннее и вечернее время в часы пик на самых востребованных маршрутах, - добавил губернатор.

Евгений Куйвашев также сообщил на своей странице в Instagram, что для разгрузки общественного транспорта обсуждается возможность введения гибкого графика начала занятий с ректорами вузов, руководителями училищ и колледжей.

- Даже тридцатиминутная сдвижка по времени поможет серьезно разгрузить общественный транспорт, сократить количество пассажиров, минимизировать риск заражения, - отметил глава региона.