В Свердловской области педагогов старше 65 лет переведут на удаленку

Руководителям имеющим в организации работников старше 65 лет рекомендовали перевести их на удаленку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в начале недели глава региона Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для уральцев в возрасте 65 лет и старше и людей с хроническими заболеваниями. Сегодня, 14 октября на заседании оперштаба руководителям имеющим в организации работников старше 65 лет рекомендовали перевести их на удаленку.

- Те люди из этой возрастной группы, которые до этого времени продолжали ходить на работу, сейчас должны быть максимально переведены на удаленный режим - для сохранения их здоровья. Это касается и педагогов, вернувшихся в сентябре в учебные классы, - рассказали в департаменте информационной политики.

Два дня назад по распоряжению мэра Екатеринбурга Александра Высокинского на удаленную работу перевели 30% сотрудников городской и районных администраций, а также ряда муниципальных учреждений.

Напомним, что ранее Евгений Куйвашев рекомендовал работодателям перевести часть сотрудников на удаленный режим работы. Кроме того в понедельник указом глава региона обязал работодателей отправлять подчиненных домой при признаках ОРВИ и не допускать до работы прибывших из-за рубежа, - до получения отрицательных тестов на коронавирус.