Специалисты взвешивают отходы в контейнере и загружают в мусоровоз Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области начали измерять объём накапливаемых твёрдых коммунальных отходов. Первым городом, где применят новую систему, стал Нижний Тагил. Замеры будет проводить специальная комиссия из 20 человек. В нее входят представители администрации города, городской Думы, регионального оператора по обращению с ТКО, управляющих организаций и общественных экологических объединений. Исследовать будут 120 контейнерных площадок в разных районах города.

- Определение массы и объемов накапливаемых ТКО будет проходить по всем категориям отходообразователей - физическим и юридическим лицам. Согласно методике, замеры по объекту каждой категории будут проводиться в течение года - осенью, зимой, весной и летом. Семь дней подряд. На этой неделе начали работу в Дзержинском районе, - расскал заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

Замеры будут проходить по утвержденным методическим рекомендациям. Специалисты выезжают на выбранные площадки, измеряют объем отходов. Затем их взвешивают в контейнере и загружают в мусоровоз. После этого взвешивают массу пустого контейнера. Результаты на каждом этапе фиксируют члены комиссии.

Подобные исследования проходят в 14 муниципальных образованиях Свердловской области. Полученные данные будут направлены в Региональную энергетическую комиссию и станут основанием для расчета нормативов накопления отходов и тарифов по услуге «Обращение с ТКО» в регионе.