В Екатеринбургской гордуме приняли изменения в Правилах землепользования и застройки

Фото: сайт администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге на заседании городской Думы приняли изменения в Правилах землепользования и застройки. Проект депутатам представил заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин. Перед этим обновлённый документ был рассмотрен на нескольких заседаниях комиссий и прошёл процедуру общественных обсуждений.

- Изменения карты градостроительного зонирования вносятся по результатам рассмотрения предложений физических и юридических лиц, направленных в Администрацию города Екатеринбурга, обсуждённых на заседаниях комиссий по подготовке Правил землепользования и застройки, а также поступивших в рамках общественных обсуждений, - рассказали в мэрии.

Проект, который был представлен на заведании, содержит изменения, которые касаются правовой части и карты градостроительного зонирования. По информации Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений, внесение изменений позволит наполнить градостроительный регламент только теми видами разрешённого использования, которые фактически существуют или должны быть установлены в отношении конкретно взятой территории. Также предлагаемые изменения позволят регулировать градостроительную деятельность в части обеспечения возможности синхронизации жилой застройки с объектами социальной и иной инфраструктуры.

В мэрии отметили, что необходимость актуализации текущей версии Правил возникла в связи с изменениями в Градостроительном кодексе РФ. Предложенные изменения были единогласно поддержаны депутатами Екатеринбургской городской Думы.