За неделю ОРВИ заболели 27 тысяч уральцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за неделю, с 5 по 11 октября, зарегистрировано 27 839 случаев ОРВИ. Это выше, чем на прошлой неделе, на 7,9%. Больше всего заболевших в Сухом Логу и Реже. В Екатеринбурге же за эту неделю зафиксировано 13450 случаев, что выше уровня прошлой недели на 4,7%.

- В рамках «дозорного» лабораторного мониторинга в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» за неделю обследовано 43 человека на респираторные вирусы, выделены вирусы не гриппозной этиологии, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Помимо этого, в регионе за эту неделю зафиксировано 2333 случая внебольничных пневмоний, что выше прошлой на 33%. Больше всего – в ЗАТО Свободный, в Краснотурьинске, Верхней Салде и Горноуральском ГО.