Свердловская прокуратура проверит «черную передержку», где нашли скелеты собак

Фото: фонд "Зоозащита"

В Артемовском, что в Свердловской области, прокуратура решила проверить «черную передержку», в которую не так давно ездили волонтеры фонда «Зоозащита». В приюте нашли десятки собак в ужасном состоянии, а в некоторых клетках – даже скелеты животных. На место также выезжали сотрудники полиции.

Большую часть собак удалось вывезти, однако некоторые все еще остаются на территории. «Черной передержкой» заинтересовалась прокуратура.

- С привлечением специалистов Департамента ветеринарии Свердловской области и иных контролирующих органов прокуратурой будет дана правовая оценка действиям сотрудников приюта по соблюдению требований ветеринарного законодательства, а также законодательства, регулирующего вопросы ответственного обращения с животными, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Кроме того, сейчас полиция проводит доследственную проверку из-за жестоко обращения с собаками.