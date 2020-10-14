Полигон «Северный» под Екатеринбургом работает с нарушениями, там нет санитарно-защитной зоны.

- За выявленное нарушение юридическое лицо было привлечено к административной ответственности по ст.6.3 КоАП, в виде штрафа 10 тысяч рублей. Было выдано предписание об устранении выявленных нарушений со сроком исполнения до 01.06.2019 г. В 2019 году была проведена внеплановая выездная проверка по контролю за выполнением ранее выданного предписания, - сообщили «Уральскому меридиану» в управлении Роспотребнадзора.

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