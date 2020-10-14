Кольцово прошел проверку перед зимой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту Кольцово завершилась подготовка к осенне-зимнему периоду. В ходе нее специалисты проинспектировали все сооружения аэропорта, состояние техники и оборудования, а также проверили запасы противообледенительной жидкости и химических реагентов.

И Кольцово прошел проверку.

- Уже с конца сентября в период низких температур самолеты обрабатываются противообледенительной жидкостью, - заметили в пресс-службе аэропорта. – В этом году первая такая обработка прошла 25 сентября.

Кроме того, Кольцово постоянно обрабатывается реагентами – в осенне-зимний период расход составляет от 80 до 120 тонн.