Уральца отправили в тюрьму на 19 лет за убийство двух человек

Мужчина выпил и сильно поругался со своими знакомыми Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Североуральске, что в Свердловской области, под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в убийстве двух человек. Преступление он совершил в декабре прошлого года, будучи пьяным. Он поссорился с двумя своими знакомыми – мужчиной и женщиной.

- На почве ссоры злоумышленник причинил своим оппонентам ножевые ранения, от которых потерпевшие скончались на месте происшествия, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Чтобы установить причины убийства и найти виновного, следователи провели ряд экспертиз, допросили родственников погибших, свидетелей и провели очные ставки. В итоге, суд назначил мужчине 19 лет колонии строгого режима.