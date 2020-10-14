В Екатеринбурге аферисты украли у бабушки полмиллиона

Мошенники представились сотрудниками банка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию Екатеринбурга обратилась 82-летняя бабушка, которая рассказала, что у нее украли 500 тысяч рублей. Накануне ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Мужчина сказал, что со счета пенсионерки пытаются снять деньги, и, чтобы предотвратить операции, нужно снять деньги и перевести их на, якобы, «защищенный» счет.

- Бабушка испугалась и выполнила все условия. В итоге, сумма ущерба составила 500 тысяч рублей, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

По этому факту полицейские завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас они устанавливают подробности и всех причастных.