От коронавируса умерли еще четыре уральца Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки официально подтвердились еще четыре смерти от коронавируса. Всего их в регионе уже 665. Кроме того, в сегодняшнюю сводку попали 211 новых случаев заражения. Больше всего – в Екатеринбурге (+92).

Всего с конца марта в регионе зафиксирован 31761 заболевший COVID-19.

На сегодняшний день 174 человек находятся в тяжелом состоянии, 156 из них – в реанимации, в том числе 98 подключены к аппаратам ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести 646.

Кроме того, за сутки выписали 175 человек. Всего уральские медики вылечили 23533 пациента.