Пора менять резину: жителей Свердловской области ждут сильные заморозки

На севере региона возможен мокрый снег Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Среднем Урале ожидаются первые серьезные заморозки. Согласно сайту Уральского гидрометцентра, в ночь на 15 октября столбик термометра опустится до -4, а днем температура воздуха составит всего +1. На Юге области до +4…+9.

- Облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, на севере ночью мокрый снег, днем дожди с мокрым снегом, - говорится в прогнозе погоды на 15 и 16 октября.

16 октября столбики термометров опустятся до +2 градусов ночью. Днем ожидается до +16 градусов, отмечает Tagil City.