На Урале рабочий завода получил сильные ожоги Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме, что под Екатеринбургом, утром 12 октября на заводе произошло ЧП: один из сотрудников во время работы получил сильные термические ожоги. Мужчина 37 лет выжил, его срочно доставили в больницу.

- По версии следствия, травмирование произошло в результате хлопка парового котла, работающего на дизельном топливе. Предположительно, происшествие стало возможным в результате либо неисправности котла, либо допущенных нарушений при его эксплуатации, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Следователи завели уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда», сейчас они выясняют точные обстоятельства ЧП. Чтобы определить степень тяжести вреда, который получил рабочий, будет проведена судмедэкспертиза.

- Осуществляются допросы представителей предприятия и непосредственных очевидцев ЧП, истребована и анализируется документация, - добавили в ведомстве. – Также решается вопрос о проведении судебной технической экспертизы для установления точной причины произошедшего.